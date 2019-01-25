В ЗКО в пилотном режиме перешли на безбумажный медицинский документооборот

В пилоте участвуют Городские поликлиники 1, 3, 5 и 6, Городская многопрофильная больница и Зеленовская центральная районная больница.

В ЗКО в пилотном режиме успешно перешли на безбумажный медицинский документооборот, передает Zakon.kz.

Этот кейс вводился в рамках проекта по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

В пилоте участвуют Городские поликлиники 1, 3, 5 и 6, Городская многопрофильная больница и Зеленовская центральная районная больница.

В медицинских организациях области внедрены информационные системы: медицинская информационная система "Kazmedinform", система управления электронной очереди в 6 поликлиниках города, автоматизированная система управления скорой медицинской помощи "АДИС".

С ноября 2017 года введена в работу мобильное приложение k-vrachu.kz, в которой есть возможность записи на прием посредством мобильного устройствах c поддерживающих операционные системы Android, iOS путем бесплатного скачивания с магазинов Play Market, App Store. Количество зарегистрированных пользователей 25 889.

Для снижения очередей в организациях первичной медико-санитарной помощи во всех городских поликлиниках внедрена программа управления электронной очередью "Электронное табло".

В 6 поликлиниках города и ВА "Деркул" внедрена система управления электронной очередью, интегрированная с МИС "Казмединформ".

Из 121 медицинской отчетной формы переведено в безбумажный – 84, перевод остальных 37-ми форм запланирован до конца текущего года. Количество зарегистрированных пользователей на сегодня – 20 120 человек. Сформирован электронный паспорт здоровья у 100% населения области.

С 1 января 2018 года программой обслужено более 294 тыс. пациентов.

За 2018 год через медицинскую информационную систему КазМедИнформ было направлено 52 пациента на "Установление инвалидности, и/или степени утраты трудоспособности и/или определению потребности в мерах социальной защиты".

По инфраструктурным индикаторам на сегодняшний день медицинские организации оснащены 4477 компьютерами, в 2016 году закуплено 1064 единицы компьютерной техники (152,3 млн тенге), в 2017 году – 656 единиц, закуп произведен за счет средств местного бюджета (162,5 млн тенге) и за счет собственных средств медицинских организаций, что составляет 100% оснащение компьютерной техникой медицинскими организациями области.

В рамках реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан" утверждена "Дорожная карта по цифровизации здравоохранения в Западно-Казахстанской области", в соответствии с которой осуществляется работа по увеличению скорости доступа к сети Интернет от 10 Мбит/с до 30 Мбит/с в 120 медицинских организациях (2018г.).

На сегодняшний день 263 медицинских учреждений (из 383) подключены к сети Интернет. При этом медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты удаленных приграничных районов (всего 120 объектов, или (30%) не имеют выхода в интернет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!