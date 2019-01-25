Убийство полицейского в Алматы: свидетель рассказал подробности

Подсудимый попал в группу психологического риска после смерти отца, но результаты теста охарактеризовали его как психически устойчивого человека.

Свидетель по делу полицейского, застрелившего своего коллегу рассказал, как это произошло, передает корреспондент МИА "Казинформ".

В Специализированном межрайонном суде Алматы продолжаются слушания по делу об убийстве полицейского. Сотрудник дорожно-патрульной полиции города рассказал детали происшествия.

"26 сентября, примерно в 17:30 я выезжал из гаража в сторону ДВД Алматы по делам. Напротив здания розыска около будки (опорного пункта полиции - ред.) два сотрудника полиции сцепились друг с другом. После я услышал звук выстрела, проехал немного и остановился. Я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что все сбежались туда. Уехал по своим делам. Когда приехал через 40 минут в департамент дорожной полиции, узнал, что Бегланулы увезли в больницу, а Беристемова задержали", - рассказал в суде сотрудник дорожной полиции Дархан Балгимбаев.

Он отметил, что знал подсудимого. Они вместе учились в университете в 2014 году.

"У нас были хорошие отношения, погибшего я не знал", - добавил он.

Также в суде супруга Беристемова рассказала об отношениях между ее мужем и зятем.

"Я пришла в этот дом в 2015 году. С тех пор знала Сабита и его супругу, мою золовку. На тот момент у них две дочки было. Мы все жили вместе и вместе отмечали праздники. Уже через год Сабит с семьей переехал в новую квартиру, полученную по госпрограмме. Я не в курсе, были ли у них с женой семейные проблемы. Но после смерти отца Азамат был в депрессии, все легло на плечи моего мужа: бытовые проблемы, работа, финансовые дела. Думаю, что это могло в чем-то сказаться. С золовкой у меня хорошие отношения", - сказала супруга подсудимого Айжан Беристемова.

Ранее психолог отметила, что подсудимый попал в группу психологического риска после смерти отца, но результаты теста охарактеризовали его как психически устойчивого человека. Погибший также состоял в группе риска из-за конфликта с заместителем комбата.

26 сентября 2018 года сотрудник полиции Азамат Беристемов застрелил своего коллегу и родственника во время конфликта. Ранее сообщалось, что погибший был женат на сестре подсудимого, но полгода назад ушел из семьи. Во время первого слушания, стало известно, что инцидент произошел в первый рабочий день после отпуска подсудимого.

Также в суде обвиняемый отметил, что у него не было умысла убивать зятя.

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