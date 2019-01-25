15 лет лишения свободы грозит наркосбытчику из Костаная

У него изъято более 170 граммов героина.

Наркосбытчик, торговавший героином, задержан в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

В результате оперативной разработки, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Костанайской области, в Костанае задержан 48-летний местный житель, в гараже у которого изъят героин. В незаконный оборот не допущено более 170 грамм наркотического вещества.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", срок наказания составляет пятнадцать лет с конфискацией имущества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Также в полиции сообщили, что за прошлый год по стране выявлено 7 374 уголовных наркоправонарушения, в том числе 1 359 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 18 тонн наркотиков, в том числе около 40 килограммов героина.

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