В Алматы пройдут бесплатные семинары по земельным вопросам

В качестве лектора выступит Бакытжан Базарбек.

В Алматы пройдут юридические консультации земельных вопросов, передает Zakon.kz со ссылкой на агентство по делам госслужбы и противодействия коррупции.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года указал на излишнюю бюрократизированность процедур, касающихся земельных отношений.

В Послании также отмечена проблема отсутствия прозрачности и полного доступа граждан и бизнеса к информации данной сферы.

В этой связи, с целью исключения указанных причин и условий, способствующих коррупции, а также для повышения правовой культуры граждан, запланированы проведение бесплатных семинаров по земельным вопросам по следующим районам города Алматы:

1. Наурызбайский район - 28 января 2019 года, 14.00-18.00 (Актовый зал - аппарата акима Наурызбайского района)

2. Алатауский район - 29 января 2019 года, 14.00-18.00 (Актовый зал - аппарата акима Алатауского района)

3. Алмалинский район - 1 февраля 2019 года, 14.00-18.00

4. (Актовый зал - аппарата акима Алмалинского района)

В качестве лектора привлечен член республиканской Специальной мониторинговой группы Агентства, известный общественный деятель, один из ведущих экспертов по вопросам земельных отношений, профессиональный адвокат, имеющий большой опыт юридической и судебной практики по земельным отношениям – Бакытжан Базарбек.

Граждане смогут получить бесплатные профессиональные консультации по следующим вопросам:

- предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- изменение целевого назначения земельных участков;

- землеустроительный процесс, сегментация земельных участков;

- изъятие земельных участков в связи с не освоением и не целевым использованием, а также для государственных нужд;

- самовольное строительство;

- накладка земельных участков, наложение границ;

- водоохранные зоны и полосы, красные линии, санитарно-защитные зоны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!