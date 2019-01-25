В Алматы пройдут бесплатные семинары по земельным вопросам
В качестве лектора выступит Бакытжан Базарбек.
В Алматы пройдут юридические консультации земельных вопросов, передает Zakon.kz со ссылкой на агентство по делам госслужбы и противодействия коррупции.
Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года указал на излишнюю бюрократизированность процедур, касающихся земельных отношений.
В Послании также отмечена проблема отсутствия прозрачности и полного доступа граждан и бизнеса к информации данной сферы.
В этой связи, с целью исключения указанных причин и условий, способствующих коррупции, а также для повышения правовой культуры граждан, запланированы проведение бесплатных семинаров по земельным вопросам по следующим районам города Алматы:
1. Наурызбайский район - 28 января 2019 года, 14.00-18.00 (Актовый зал - аппарата акима Наурызбайского района)
2. Алатауский район - 29 января 2019 года, 14.00-18.00 (Актовый зал - аппарата акима Алатауского района)
3. Алмалинский район - 1 февраля 2019 года, 14.00-18.00
4. (Актовый зал - аппарата акима Алмалинского района)
В качестве лектора привлечен член республиканской Специальной мониторинговой группы Агентства, известный общественный деятель, один из ведущих экспертов по вопросам земельных отношений, профессиональный адвокат, имеющий большой опыт юридической и судебной практики по земельным отношениям – Бакытжан Базарбек.
Граждане смогут получить бесплатные профессиональные консультации по следующим вопросам:
- предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
- изменение целевого назначения земельных участков;
- землеустроительный процесс, сегментация земельных участков;
- изъятие земельных участков в связи с не освоением и не целевым использованием, а также для государственных нужд;
- самовольное строительство;
- накладка земельных участков, наложение границ;
- водоохранные зоны и полосы, красные линии, санитарно-защитные зоны.
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