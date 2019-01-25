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Несколько мужчин равнодушно наблюдали за избиением женщины в Астане

Разняли конфликтующих полицейские.

Фото : кадр видео25 января 2019, 18:07

Видеоролик, отражающий равнодушие некоторых жителей Астаны, появился на странице "Astana 109", передает Zakon.kz.

Единый контакт-центр iKomek акимата Астаны в Facebook разместил видео с инцидентом, произошедшим в Астане. На записи запечатлен конфликт на улице между мужчиной и женщиной, перерастающий в рукоприкладство. За всем происходящим наблюдают несколько прохожих. И даже когда оппонент опрокидывает женщину на снег, а она начинает отчаянно его отталкивать, никто не вмешивается.

Все происходит в течение нескольких минут, затем прибывает полицейский патруль - кто-то, видимо, все же догадался позвонить им.

"По данным ООН, ежегодно в Казахстане от бытового насилия умирают около 400 женщин. Ежедневно около 10 казахстанок подвергаются бытовому насилию", - отмечается на ролике. При этом звучит призыв: "Не нарушайте сами и не давайте другим нарушать! Уважайте себя и жителей вокруг вас!"


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