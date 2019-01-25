В тактическом учении с боевой стрельбой участвуют 2,5 тысяч военнослужащих Казахстана

Всего в данном мероприятии будет задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.

К активной фазе подошло бригадное тактическое учение с боевой стрельбой, которое проводится на полигоне Матыбулак регионального командования «Юг», сообщает Zakon.kz.

После ряда мероприятий по сосредоточению личного состава и военной техники в районе боевого предназначения и отработки вопросов взаимодействия, участники бригадного тактического учения приступили к ведению оборонительного боя.

Активная фаза учения включила в себя розыгрыш трех эпизодов, первые два из которых состоялись накануне в вечернее и ночное время. В действиях по ведению боя батальонной тактической группой на передовой позиции были задействованы разведывательные органы, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-17, самоходная батарея, артиллерия. Атака противника была отражена огнем из всех видов оружия танковых и мотострелковых подразделений.

Бой за главную полосу обороны, проведенный во втором эпизоде, состоялся в ночных условиях. К силам и средствам разведки были подключены беспилотные летательные аппараты. В этом эпизоде также применялась фронтовая и армейская авиация. Подразделения бригадной тактической группы осуществляли реальное ведение огня из всех видов огневых средств. В ходе боя были отработаны вопросы взаимного огневого прикрытия, управления подразделениями при применении радиоэлектронной борьбы.

Сегодня, на пятый день учения, состоялся розыгрыш заключительного эпизода активной фазы учения, в ходе которого была проведена контратака с целью восстановления положения по переднему краю. Используя результаты огневого поражения, вся бригадная тактическая группа перешла в атаку и завершила разгром противника.

– На данном этапе было отработано около 20 вводных, целью которых стало обучение командиров целесообразным действиям при изменении обстановки, в том числе при высадке десантов противника, уничтожением запасов материально-технических средств, при огневом воздействии противника, повреждением техники, прорывом танков противника, – прокомментировал командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Марат Хусаинов. – Командиры и подразделения получили отличную практику в организации и осуществлении огневого поражения противника, а также непрерывного взаимодействия между ними.

Особенностями учения стали его короткие сроки проведения практически без тренировок. Обычно учения проводятся до 10 дней с многочисленными тренировками.

В сложных зимних условиях комплексно были отработаны все виды обеспечения с практической отработкой вопросов противовоздушной обороны, разведки, инженерного обеспечения, эвакуации и ремонта вооружения и военной техники, тылового обеспечения.

Реальное применение средств радиоэлектронной борьбы также стало отличительной особенностью бригадного тактического учения. К участию в нем было привлечено значительное количество солдат срочной службы, что стало для них возможностью на раннем этапе службы принять участие в крупномасштабном учении и испытать себя в военно-полевых условиях.

Тактическое учение с боевой стрельбой является высшей и наиболее эффективной формой полевой выучки командиров и подразделений по подготовке их к ведению современного боя. За счет постоянного наращивания обстановки путем вводных, командование бригадной тактической группы получило возможность корректировать решение, исходя из вероятных действий противника, а штаб руководства оценивал профессиональные качества командиров.

Всего в данном учении приняло участие порядка двух с половиной тысяч военнослужащих и будет задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники. К учению привлечены Военно-воздушные силы СВО, а также представители других воинских формирований: Национальной гвардии МВД и Пограничной службы КНБ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!