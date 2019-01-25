Почему меняется курс тенге, рассказал Акишев Назарбаеву

Глава Нацбанка РК доложил главе государства о деятельности фининститута в 2018 году.

25 января Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Национального банка Данияром Акишевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи главе государства были представлены отчет об итогах деятельности Национального банка за 2018 год, а также информация о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке страны.

Отмечая позитивную динамику ряда экономических индикаторов, Президент Казахстана остановился на вопросе эффективности предпринимаемых мер по снижению уровня инфляции.

- Инфляция на уровне 5,3% – это хороший показатель. Однако он достигается за счет сокращения объема ликвидности на рынке, а не эффективности экономики. Национальный банк и Правительство плохо работают в данном направлении. Изымая деньги, можно снижать инфляцию еще больше, при этом неизвестно, каким образом, такое решение отразится на экономике. Вместе с тем, следует отметить заметное уменьшение количества долгосрочных кредитов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства, указав на принятие ряда поправок в действующее законодательство, также подчеркнул необходимость проведения соответствующего надзора в данной сфере со стороны Национального банка.

В свою очередь Данияр Акишев рассказал о ходе исполнения озвученных в текущем Послании поручений по кредитованию обрабатывающей промышленности.

Кроме того, председатель Национального банка доложил Президенту Казахстана о факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.

- Обменный курс тенге к доллару США за год снизился на 15,6%. Основными причинами стали внешние факторы. Мировые цены на нефть остаются очень волатильными. Такими же являются и внешние условия, в том числе сохраняющаяся протекционистская и санкционная политика. Однако режим свободного плавания обменного курса позволил нам абсорбировать все шоки и сохранить золотовалютные резервы, которые на конец прошлого года составили 30,9 миллиардов долларов США. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 57,7 миллиардов долларов США, - сказал председатель Национального банка.

Акишев также представил информацию о проводимой работе в сфере кредитования и оздоровления финансового рынка.

- За счет улучшения финансового сектора мы даем возможность развиваться здоровым игрокам рынка. Считаю, что после принятых мер объемы кредитов значительно возрастут. Мы ожидаем, что в 2019 году увеличение составит более 10%, что выше номинального ВВП. Соответственно, кредиты станут более доступными, и ситуация постепенно улучшится. Мы выступаем в пользу более сбалансированного, нежели взрывного роста, который в будущем может привести к проблемам, - сказал председатель Национального банка.

В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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