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За день в Шымкенте насмерть сбили двух пешеходов

Полиция напоминает о важности соблюдения ПДД.

Фото : pxhere.com25 января 2019, 18:44

24 января в Шымкенте в результате двух дорожно-транспортных происшествий погибли люди, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В обоях случаях автомобилисты совершили наезд на пешеходов, которые переходили улицу.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

Департамент полиции Шымкента напоминает жителям города о необходимости соблюдения Правил дорожного движения как пешеходами, так и автомобилистами.


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