"Equus: История Лошади": На премьере казахстанского фильма побывал Назарбаев

В Астане прошел показ документального фильма "Equus: История Лошади"

В пятницу, 25 января, в Астане Нурсултан Назарбаев посетил презентацию второй части документальной трилогии "Equus: История Лошади", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Вторая часть была снята канадской съемочной группой под руководством режиссера, антрополога Н. Томпсона и казахстанского продюсера, исследователя Н. Баймуханова на территории Казахстана, с привлечением отечественных художников, актеров, каскадеров, дублеров, декораторов. В фильме использована музыка американского композитора Д. Фанга.

В документальной ленте на основе научных исследований и современных информационных технологий реконструированы периоды из жизни существовавших на просторах Казахстана древних культур, жизнедеятельность которых была связана с одомашниванием лошади. Данный процесс определил создание новой системы коммуникации человечества и послужил началу активных миграций, зарождению новых этносов и ранних государств.

Прокат документальной трилогии для национальных вещателей 50 стран, в том числе Канады (CBC), США (PBS), Германии (ZDF), Франции (ARTE), Дании (DR), Казахстана (РТРК "Qazaqstan") запланирован на март 2019 года.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью модернизированного пресс-центра Службы центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций, который представляет собой многофункциональную медиа-площадку, оснащенную самым современным профессиональным оборудованием и полностью интегрированную с технологическим комплексом "Казмедиа орталығы".

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