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Полиция просит костанайцев воздержаться от дальних поездок в выходные

Объявлено штормовое предупреждение.

Фото : pxhere.com25 января 2019, 19:12

В выходные дни в Костанайской области ожидается резкое понижение температуры, объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

В связи с резкими изменениями погодных условий полицейские дают рекомендации участникам дорожного движения: так, автолюбителям необходимо ездить на сниженных скоростях.

При снегопаде дорога видна хуже не только водителям, но и пешеходам, поэтому переход перед близко идущим транспортом крайне опасен.

Пешеходам при переходе проезжей части дороги необходимо убедиться, что водитель транспортного средства вас видит или лучше подождать пока на дороге не будет проезжающих машин.

На зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. Из-за сокращения светового дня видимость ухудшается в 2 раза. Сужение проезжей части приводит к увеличению времени реакции.

Необходимо передвигаться на пониженной скорости и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Быть предельно внимательными в местах организованного выхода пешеходов. В случае сильного гололеда и обильного снегопада, исключить поездки на личном автотранспорте до наступления благоприятной погоды.


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