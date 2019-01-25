Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана
Жителей областей предупреждают о гололеде.
Фото : pxhere.com25 января 2019, 19:39
В двух областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
26 января в Кызылординской области местами туман, гололед, днем ожидается местами юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
26-28 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.
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