Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

Жителей областей предупреждают о гололеде.

Фото : pxhere.com25 января 2019, 19:39

В двух областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

26 января в Кызылординской области местами туман, гололед, днем ожидается местами юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер, 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

26-28 января в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты