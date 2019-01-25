Страны Центральной Азии и Евросоюза объединятся для охраны окружающей среды

Определены новые перспективы сотрудничества Центральной Азии и ЕС в области охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Правительственные делегации из пяти стран Центральной Азии, от Европейской комиссии и ряда государств Европейского союза приняли участие в 6-й Конференции высокого уровня ЕС-ЦА "Платформа сотрудничества в области охраны окружающей среды и водных ресурсов", состоявшейся в столице Узбекистана 24-25 января. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе конференции, прошедшей под председательством Европейского Союза, Италии и Узбекистана, участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся сотрудничества в области охраны окружающей среды, борьбы с последствиями изменения климата, а также взаимодействия в области рационального использования водных ресурсов.

Выступая от имени делегации РК, включившей представителей министерств энергетики и сельского хозяйства, Заместитель Министра иностранных дел Романа Василенко отметил, что Казахстан принимает активные меры по смягчению последствий глобальных вызовов и страной ведется планомерная работа по совершенствованию национального законодательства в сфере охраны окружающей среды.

"В объявленной Президентом Нурсултаном Назарбаевым Стратегии "Казахстан – 2050" обозначена цель перехода к "зеленой" экономике. Согласно документу, к 2050 году доля возобновляемых источников энергии в стране должна составлять не менее половины всего энергопотребления. В целях выполнения задач Стратегии принята Концепция по переходу РК к "зеленой" экономике, а также План ее реализации, которые закладывают основы для глубоких системных преобразований с целью перехода к экономике нового формата, минимизируя нагрузку на окружающую среду и деградацию природных ресурсов", – отметил дипломат.

Особое внимание было уделено планам РК по переходу к "зеленой" экономике и внедрению в стране "зеленых" технологий и передовых решений. Была презентована деятельность Международного центра по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов, действующего на базе выставки "ЭКСПО-2017". Было заявлено, что по итогам "ЭКСПО-2017" в РК уже осуществляется внедрение "зеленых" технологий, в том числе в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, а буквально накануне под Карагандой была введена в эксплуатацию крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция SES Saran мощностью 100 мегаватт.

Ключевым посылом выступления был "призыв ко всем заинтересованным сторонам прилагать последовательные совместные усилия для улучшения экологической ситуации в Центральной Азии", особенно на фоне прогнозов дальнейшего потепления климата, таяния ледников и сокращения водотоков основных рек региона.

В этой связи до сведения участников форума были доведены основные инициативы Президента Казахстана, озвученные на августовском саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также подчеркивалось, что в октябре 2018 года в Астане состоялась 8-я сессия Совещания Сторон Хельсинкской Конвенции ЕЭК ООН. По итогам мероприятия принята Программа работы Конвенции на 2019-2021 годы, которая направлена на оказание поддержки в области мониторинга, оценки и обмена информацией в трансграничных бассейнах и содействие финансированию сотрудничества в области трансграничных вод. В 2019-2021 гг. Казахстан будет председательствовать в Бюро Конвенции по трансграничным рекам. Предстоящее председательство будет направлено на стимулирование и развитие трансграничного водного сотрудничества, а также на оказание поддержки в продвижении норм Конвенции, в том числе за счет расширения состава ее участников.

Также был отмечен существенный вклад европейской стороны в укрепление сотрудничества в Центральной Азии в сфере рационального использования трансграничных водных ресурсов, в том числе через поддержку деятельности Международного центра оценки вод, который с 2017 года функционирует в Казахстане.

По итогам форума, в котором также приняли участие представители международных организаций и экспертного сообщества, был одобрен Итоговое положение "Платформы ЕС-Центральная Азия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и водных ресурсов". В документе определены конкретные направления дальнейшего сотрудничества стран региона при содействии Европейского Союза в таких сферах, как обеспечение выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по изменению климата, повышение эффективности национальных систем охраны окружающей среды, управления водными ресурсами региона.

В рамках пребывания в Ташкенте Р. Василенко также провел встречи с Заместителем Министра иностранных дел РУ Дильшодом Ахатовым и Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Питером Бурианом.

На встрече с Д. Ахатовым была отмечена позитивная динамика политического и торгово-экономического сотрудничества между РК и РУ в последние годы и был рассмотрен ряд вопросов по выполнению установок глав двух государств Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева о дальнейшем укреплении партнерства и увеличении товарооборота до 5 млрд. долларов к 2020 году. Также состоялась обстоятельная беседа о дальнейшем наращивании сотрудничества, в том числе в формате регионального взаимодействия с ЕС.

На встрече с П. Бурианом шла речь о финальных стадиях подготовки новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, в разработке которой принимали участие Казахстан и другие страны региона. Как ожидается, в новом документе, утверждение которого должно состояться в начале лета сего года, особое внимание будет также уделено реализации региональных проектов ЕС в области охраны окружающей среды и трансграничного водопользования. Стороны обсудили график мероприятий в региональном формате, запланированных на первое полугодие 2019 года.

Собеседники также обсудили совместные усилия по оказанию содействия Афганистану. Ожидается, что в текущем году, на основе казахстанской образовательной программы для Афганистана, реализуемой с 2010 года, будет запущена первая фаза совместной программы обучения афганских девушек в РК и РУ при финансировании со стороны Европейского Союза. О проработке данной программы на сумму 2 млн. евро Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини объявила в сентябре 2018 года.

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