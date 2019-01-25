Аким ВКО прокомментировал переименование Усть-Каменогорска
Ранее активисты просили переименовать город Усть-Каменогорск в Кабанбай батыр.
Фото : с сайта ticketon.kz25 января 2019, 20:19
Даниал Ахметов провел экстренный брифинг, связанный с активным обсуждением смены названия областного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
— Никто переименование Усть-Каменогорска не рассматривает, — лаконично заявил аким ВКО Даниал Ахметов. — Думаю, что я довольно точно выразился.
Ранее активисты просили переименовать город Усть-Каменогорск в Кабанбай батыр.
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