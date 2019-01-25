В Астане начали реализацию Дорожной карты по проведению Года молодежи

Аким отметил, что молодежь должна иметь все социальные лифты и возможности для реализации.

Аким Астаны Бахыт Султанов на заседании Совета по делам молодежи рассказал о старте новых проектов, передает официальный сайт столичного акимата. Совет по делам молодежи стал открытой диалоговой площадкой и организован в целях формирования у молодого поколения активной гражданской позиции и социальной ответственности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Открывая заседание, аким столицы отметил, что для поэтапной реализации всех инициатив акиматом была разработана региональная Дорожная карта по проведению Года молодежи "Астана жастары – 2019", которая включает в себя все идеи общественности и поручения Главы государства, озвученные в рамках церемонии открытия Года молодежи.

"Вы знаете, что Глава государства в каждом своем Послании, в каждом стратегическом документе не оставляет без внимания вопросы молодежи. Речь идет всегда комплексно и включает вопросы обеспечения образования, здравоохранения, создания семьи, предпринимательской активности, обеспечения работой. Наша молодежь должна получить все условия для того, чтобы завтра становиться капитанами экономики, чтобы страна успешно реализовала одну из главных задач, которая отражена в "Стратегии 2050" – вступление в число тридцати наиболее развитых государств", – сказал Б. Султанов.

По его словам, Астана должна быть в авангарде этой работы и молодежь столицы должна реализовать все свои возможности.

"Для этого созданы все условия. Глава государства говорил о системе образования. Вы знаете, что Астана является одной из моделей внедрения современной системы подготовки кадров, здесь принят План по обучению 100 новым специальностям. Сегодня уже есть много новых специальностей, о которых вы не знали вчера, а завтра многие специальности, которые есть сегодня, – исчезнут. Одно из главных поручений Главы государства – разработка новой экономической модели столицы, которая войдет в проект Стратегии развития столицы до 2050 года. Ключевым направлением станет развитие условий роста креативных идей, нужно будет обеспечить вхождение столицы в перечень мировых столиц. Достаточно амбициозная, но реализуемая мера", – сказал аким.

Он отметил, что молодежь должна иметь все социальные лифты и возможности для реализации.

"Вы знаете, что в части поддержки стартапов недавно открыт стартап-хаб на территории МФЦА. Акимат столицы также проводил работу в данном направлении, и буквально в ближайшие месяцы должен открыться еще один коворкинг-центр для стартапов Jastar Synergy. Это также дополнительные лифты, чтобы молодежь могла внедрять предпринимательские инициативы, обмениваться знаниями и инновациями", – сказал он.

По словам акима, в нашей стране проводятся важные реформы в рамках социальной поддержки молодежи, для того чтобы молодое поколение стремилось создавать семьи и иметь возможность воспитывать своих детей. В столице активно реализуются проекты государственно-частного партнерства в области образования и здравоохранения.

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