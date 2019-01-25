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В Дорожную карту по проведению Года молодежи в Астане вошел 101 проект

Члены совета, НПО и активная молодежь провели "мозговой штурм" и индивидуальные встречи, на которых были детально обсуждены все проекты.

Фото : сайт акимата Астаны25 января 2019, 21:16

Все проекты были детально обсуждены активной молодежью, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Активная гражданская позиция, высокий уровень конкурентоспособности, культ знаний и прагматизм, основанный на понимании национальной идентичности, – это те принципы, которые стали фундаментом отбора проектов для внесения в Дорожную карту по проведению Года молодежи в столице, сказал на совете по делам молодежи руководитель городского управления по делам общественного развития Данияр Есин.

"В итоговый проект Дорожной карты был внесен 101 проект, включающий в себя более 600 мероприятий по 11 направлениям, которые были определены Министерством общественного развития в качестве наиболее актуальных для современной казахстанской молодежи", – отметил Д. Есин.

По его словам, члены совета, НПО и активная молодежь провели "мозговой штурм" и индивидуальные встречи, на которых были детально обсуждены все проекты.

Первым направлением является создание инфраструктуры для успешной социализации, которое включает в себя 10 масштабных проектов.

"Мы приступили к разработке концепции создания столичного молодежного хаба на базе Дворца "Жастар" – Jastar Synergy. Это решение можно назвать историческим, ведь молодежь столицы давно об этом мечтала, и в этом году благодаря поддержке акима города эта мечта станет реальностью", – продолжил Есин.

Планируется, что хаб Jastar Synergy станет культовым пространством для работы, спорта, досуга, знакомства с городскими сообществами, профориентации, образования и нетворкинга.

Уже в марте в рамках реализации Дорожной карты Astana Innovations планируется открыть первый в Казахстане бизнес-акселератор Seed Space, интегрированный в глобальную сеть, который ставит перед собой задачу реализовать 50 стартап-проектов в год.

При этом наравне с вопросами инфраструктуры ключевое значение уделяется вопросам обеспечения доступного и качественного образования. В рамках Дорожной карты будут выделятся общеобразовательные гранты по 100 новым специальностям.

Еще одно актуальное направление, которое рассматривается управлением по делам общественного развития в рамках Дорожной карты – сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и развитие массового спорта. В рамках данного направления нами предусмотрено 11 крупных проектов.

Также Дорожная карта уделяет большое внимание вопросам мотивации молодежи к труду, создания условий для трудоустройства и занятости. Повышение финансовой грамотности и создание условий для развития предпринимательства – это еще один приоритет.

Следующее направление – это развитие системы доступного жилья для молодежи и поддержка молодых семей. Поэтому в рамках Дорожной карты предусмотрено 6 крупных проектов по данному направлению.

Особое внимание в рамках Дорожной карты будет уделяться военно-патриотическому воспитанию молодежи и укреплению чувства ответственности.

"Уверен, что этот год станет фундаментом нашей дальнейшей системной работы по продвижению интересов молодежи и обеспечению их всем необходимым для дальнейшего развития", – резюмировал Д. Есин.


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