В Дорожную карту по проведению Года молодежи в Астане вошел 101 проект

Члены совета, НПО и активная молодежь провели "мозговой штурм" и индивидуальные встречи, на которых были детально обсуждены все проекты.

Все проекты были детально обсуждены активной молодежью, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Активная гражданская позиция, высокий уровень конкурентоспособности, культ знаний и прагматизм, основанный на понимании национальной идентичности, – это те принципы, которые стали фундаментом отбора проектов для внесения в Дорожную карту по проведению Года молодежи в столице, сказал на совете по делам молодежи руководитель городского управления по делам общественного развития Данияр Есин.

"В итоговый проект Дорожной карты был внесен 101 проект, включающий в себя более 600 мероприятий по 11 направлениям, которые были определены Министерством общественного развития в качестве наиболее актуальных для современной казахстанской молодежи", – отметил Д. Есин.

По его словам, члены совета, НПО и активная молодежь провели "мозговой штурм" и индивидуальные встречи, на которых были детально обсуждены все проекты.

Первым направлением является создание инфраструктуры для успешной социализации, которое включает в себя 10 масштабных проектов.

"Мы приступили к разработке концепции создания столичного молодежного хаба на базе Дворца "Жастар" – Jastar Synergy. Это решение можно назвать историческим, ведь молодежь столицы давно об этом мечтала, и в этом году благодаря поддержке акима города эта мечта станет реальностью", – продолжил Есин.

Планируется, что хаб Jastar Synergy станет культовым пространством для работы, спорта, досуга, знакомства с городскими сообществами, профориентации, образования и нетворкинга.

Уже в марте в рамках реализации Дорожной карты Astana Innovations планируется открыть первый в Казахстане бизнес-акселератор Seed Space, интегрированный в глобальную сеть, который ставит перед собой задачу реализовать 50 стартап-проектов в год.

При этом наравне с вопросами инфраструктуры ключевое значение уделяется вопросам обеспечения доступного и качественного образования. В рамках Дорожной карты будут выделятся общеобразовательные гранты по 100 новым специальностям.

Еще одно актуальное направление, которое рассматривается управлением по делам общественного развития в рамках Дорожной карты – сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и развитие массового спорта. В рамках данного направления нами предусмотрено 11 крупных проектов.

Также Дорожная карта уделяет большое внимание вопросам мотивации молодежи к труду, создания условий для трудоустройства и занятости. Повышение финансовой грамотности и создание условий для развития предпринимательства – это еще один приоритет.

Следующее направление – это развитие системы доступного жилья для молодежи и поддержка молодых семей. Поэтому в рамках Дорожной карты предусмотрено 6 крупных проектов по данному направлению.

Особое внимание в рамках Дорожной карты будет уделяться военно-патриотическому воспитанию молодежи и укреплению чувства ответственности.

"Уверен, что этот год станет фундаментом нашей дальнейшей системной работы по продвижению интересов молодежи и обеспечению их всем необходимым для дальнейшего развития", – резюмировал Д. Есин.

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