Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира

Казахстан впервые в своей истории принимает чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд.

Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на предстоящем чемпионате мира в Астане (дивизион I, группа "А"), пишет Sports.kz.

Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая. Команды, занявшие первые два места, выходят в элитный дивизион мирового первенства.

Расписание игр сборной Казахстана:

29 апреля, 20:00 Словения — Казахстан

1 мая, 16:30 Казахстан — Литва

2 мая, 19:30 Южная Корея — Казахстан

4 мая, 17:30 Казахстан — Беларусь

5 мая, 19:30 Казахстан — Венгрия

Казахстан впервые в своей истории принимает чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд.

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