Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира
Казахстан впервые в своей истории принимает чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд.
Фото : pxhere.com25 января 2019, 21:21
Стало известно расписание матчей сборной Казахстана на предстоящем чемпионате мира в Астане (дивизион I, группа "А"), пишет Sports.kz.
Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая. Команды, занявшие первые два места, выходят в элитный дивизион мирового первенства.
Расписание игр сборной Казахстана:
29 апреля, 20:00 Словения — Казахстан
1 мая, 16:30 Казахстан — Литва
2 мая, 19:30 Южная Корея — Казахстан
4 мая, 17:30 Казахстан — Беларусь
5 мая, 19:30 Казахстан — Венгрия
Казахстан впервые в своей истории принимает чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955475-9a45b73463e68aae25b6be9a76cc69d0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...