У пятикратного чемпиона Олимпийских игр обнаружили рак

Но прогнозы радуют.

Врачи обнаружили у американской звезды плавания Натана Эдриана рак яичек – спортсмен поделился собственными ощущениями и прогнозами после того, как узнал о страшном диагнозе, передает Eurosport.

"Жизнь – это как стометровка вольным стилем: это может быть невероятно тяжело, и ты не всегда видишь, кто или что тебя преследует. Не так давно я посетил врача, потому что после прививки от гриппа почувствовал себя нехорошо. Обследования выявили у меня рак яичек. Хорошо, что это стало известно на ранней стадии болезни, я уже начал лечение, а врачи дают хорошие прогнозы. Надеюсь приступить к тренировкам уже через несколько недель – все мои мысли принадлежат Токио [в 2019-м году в Японии пройдет Кубок мира по плаванию]. На протяжении этого времени я собираюсь делиться информацией о своем самочувствии, чтобы побороться с общественной стигматизацией относительно обсуждения проблем по части мужского здоровья. Заметил, что многие избегают разговоров об этой важной теме. Если говорить серьезно, то я настроен решительно и оптимистично, потому что верю, что моя болезнь поддается лечению. Я бесконечно благодарен друзьям и семье и особенно жене за поддержку и любовь. Операция назначена на следующую неделю – о ее результатах я сообщу", – написал Эдриан в инстаграме.

Натан завоевал пять золотых медалей Игр в 2008, 2012 и 2016 году и держит рекорды США на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем на короткой воде.

Кубок мира по плаванию в Токио пройдет со 2 августа по 9 ноября. Он будет состоять из 7 этапов.

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