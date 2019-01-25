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"Сарыарка" всухую обыграла "Динамо"

29 января в Воронеже "Сарыарка" сыграет с "Бураном".

Фото : ХК "Сарыарка"25 января 2019, 21:46

25 января в Караганде в матче регулярного чемпионата ВХЛ "Сарыарка" сыграла с "Динамо" из Санкт-Петербурга всухую - 4:0, сообщает Zakon.kz.

Успешными ударами по воротам соперника порадовали Константин Соколов, Леонид Метальников, Олег Ломако и Исаак Валицкий.

29 января в Воронеже "Сарыарка" сыграет с "Бураном".

"Сарыарка" — "Динамо" 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 04:33 Соколов (Зиазов, Сиксна). В равенстве

2:0 — 30:23 Метальников (Железнов, Махановский). В большинстве

3:0 — 40:08 Ломако (Сарваров). В равенстве

4:0 — 48:34 Валицкий. В равенстве

Вратари: Рейзвих — Тодыков

Штраф: 8:4 (4:2, 0:2, 4:0).


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