"Сарыарка" всухую обыграла "Динамо"
29 января в Воронеже "Сарыарка" сыграет с "Бураном".
Фото : ХК "Сарыарка"25 января 2019, 21:46
25 января в Караганде в матче регулярного чемпионата ВХЛ "Сарыарка" сыграла с "Динамо" из Санкт-Петербурга всухую - 4:0, сообщает Zakon.kz.
Успешными ударами по воротам соперника порадовали Константин Соколов, Леонид Метальников, Олег Ломако и Исаак Валицкий.
29 января в Воронеже "Сарыарка" сыграет с "Бураном".
"Сарыарка" — "Динамо" 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 — 04:33 Соколов (Зиазов, Сиксна). В равенстве
2:0 — 30:23 Метальников (Железнов, Махановский). В большинстве
3:0 — 40:08 Ломако (Сарваров). В равенстве
4:0 — 48:34 Валицкий. В равенстве
Вратари: Рейзвих — Тодыков
Штраф: 8:4 (4:2, 0:2, 4:0).
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