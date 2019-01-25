Пожар в двухэтажном доме потушили пожарные Алматы

Была угроза перехода пламени на соседние дома.

Вечером в пятницу, 25 января, в Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетову.

В 18:12 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Бостандыкский район, мкр. Баганашыл, с/т Тан, уч.60.

К моменту прибытия пожарных расчетов на место вызова обстановка была следующая: открытым пламенем горели двухэтажный частный жилой дом и хозпостройки. Создалась угроза перехода огня на рядом расположенные частные жилые дома.

Оперативными действиями пожарных предотвращено распространение огня на близлежащий жилой сектор. Локализация пожара достигнута в 19:06 часов. Пожар ликвидирован в 20:49 часов.

Площадь пожара составила 150 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

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