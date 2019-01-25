Создать платформу по профориентации предлагает молодой предприниматель из столицы

Платформа будет доступна в режиме онлайн по всему Казахстану.

На Совете по делам молодежи, состоявшемся в акимате Астаны, поддержали инициативу о том, что необходимы новые методы профориентации для старшеклассников, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В рамках платформы будут реализованы такие направления, как список самых популярных профессий, созданы профориентационный тест и перечень университетов и колледжей. Предприниматель на курсах профориентации будет объяснять преимущества рабочих профессий: сварщика, электрика, повара, швеи.

"Мы хотим вернуть этим простым профессиям былую славу, а также рассказать о профессиях будущего", – сказал основатель сети образовательных центров Rocket Study Арслан Даримов.

Проект он планирует реализовать в этом году. Платформа будет доступна в режиме онлайн по всему Казахстану.

"Я думаю, это будет ответом для школьников 9-11 классов на вопросы: "Что делать?" и "Куда идти дальше?", – резюмировал он.

В свою очередь, аким столицы Бахыт Султанов назвал предложение Арслана Даримова очень дельным и пообещал поддержать его инициативу.

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