Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram объединят

У соцсетей и мессенджера компании Facebook появится единая система сообщений, что упростит их защиту.

Марк Цукерберг планирует частично объединить приложения Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на New York Times.

Сервисы продолжат работать по отдельности. Главное изменение заключается в том, что эти приложения станут обладать единой системой сообщений. Отмечается, что данные будут защищены сквозным шифрованием и их увидят только участники переписки.

Нововведение позволит компании укрепить контроль над личными данными. Такое решение было принято на фоне последних скандалов об утечках данных и вмешательстве в политику с их помощью.

По данным New York Times, проект находится на начальной стадии разработки. Ожидается, что он будет готов к концу 2019 или началу 2020 года.

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