Два одинаковых автомобиля столкнулись в Алматы

Один из участников получил закрытую черепно-мозговую травму.

Вечером в пятницу, 25 января, в Алматы произошло ДТП с участием двух идентичных автомобилей, передает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспекта Жансугурова и улицы Арзамасской. Автомашина Audi 100 двигалась в северном направлении. Водитель подъехал к перекрестку, остановился на разрыве и приготовился совершать поворот. В это время сзади в него врезалась точно такая же Audi 100 такого же цвета.

От мощного удара переднюю Audi отбросило на полосу встречного движения, где она чудом не столкнулась с машинами встречного потока. Вторую машину отбросило в сторону и закинуло на улицу Арзамасскую, хотя ехала она по Жансугурова.

Сильно пострадал пассажир второй машины. Вероятно, он не был пристегнут и головой пробил лобовое стекло, вылетев на капот. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи его госпитализировали. Остальных участников ДТП врачи после тщательного осмотра оставили на месте, госпитализация не потребовалась.

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