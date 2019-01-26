40 тысяч казахстанцев уехали из страны в 2018 году

Зачастую наши граждане предпочитают США, Германию, Израиль, Южную Корею и Канаду.

Казахстанцы чаще едут за границу в поисках высокооплачиваемой работы и доступного образования, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Almaty.

Только за прошлый год из страны уехало около 40 тысяч человек. Об этом сообщили в комитете статистике. Ранее в МВД опровергали эти данные. Интересно, что часть граждан, разочаровавшись, все же возвращаются на родину. Другие же пребывают в раздумьях.

В прошлом студентка павлодарского университета - ныне ведущий специалист по компьютерной безопасности американской компании Айгерим Сенгирбаева 8 лет как переехала за океан. В США девушка изначально отправилась на три месяца. Там выиграла образовательный грант, нашла достойную работу и осталась.

"Год назад я устроилась в другую компанию Аutodesk. Я там работаю менеджером. Мне там очень нравится, на родину пока не планирую возвращаться. Еще несколько лет хочу здесь пожить, посмотреть и потом посмотрим. Я планирую поступить на МВА в университет Стэнфорд. Это один из самых известных университетов по технологиям в Америке, даже в мире. После окончания я посмотрю, готова ли вернуться на родину", - говорит Айгерим.

Американская мечта хирурга-онколога Алтая Керимкулова тоже сбылась. Парень уехал за океан два года назад. Но не за лучшей жизнью, а за знаниями. Два года он стажировался в ведущем университете Питтсбурга. Вернуться на родину посчитал своим долгом. Сейчас является одним из сильнейших специалистов Национального Центра онкологии и трансплантологии в Астане. Проводит сложнейшие операции по устранению раковых опухолей с применением современных технологий.

"США – это развитая страна. На первом месте стоит во всех строчках. И поэтому с социальной стороны, да, конечно, там хорошо. Там все для людей. Но у каждой своей страны есть плюсы и есть свои минусы. Я патриот своей страны, я хотел вернуться и развивать здесь нашу казахстанскую медицину", - говорит Алтай Керимкулов.

По данным комитета статистики, из США в 2018-м вернулись 94 казахстанца, а жить в Штатах остались 328 человек. Зачастую наши граждане предпочитают также Германию, Израиль, Южную Корею и Канаду.

"Основная часть казахстанцев - 88,1 % уехали в Россию, еще 6,3 % отправились в Германию. Если смотреть по регионам, то в Россию едут из Восточно-Казахстанской и Костанайской области, а в Германию из Карагандинской области. А что касается возвращенных, то, в основном, в Казахстан на ПМЖ прибывают из Узбекистана - 33,7 %, из России - 30,9 % и Китая - 11,1 %", - сообщила эксперт Комитета статистики министерства национальной экономики Асем Алдангаркызы.

Главные причины, по которой казахстанцы пакуют чемоданы, говорят социологи, это намерение улучшить финансовое положение и получить качественное образование. В основном, за лучшей долей из страны уезжают молодые люди, говорящие на казахском языке и мечтающие вернуться домой более успешными.

"Зачастую казахстанцы уезжают за границу, чтобы приобрести жилье, улучшить свое социальное положение, многие хотят, чтобы их дети жили достойно. Во-вторых, это желание освоить иностранный язык и дальше уже получить там образование. В-третьих, в основном, за рубеж стремятся граждане, которые не смогли себя реализовать в Казахстане. Они думаю, прежде всего, о заработке. Некоторые едут, чтобы там найти работу и прокормить свою семью", - считает социолог Эльмира Отар.

Привлекают молодых людей, прежде всего, бесплатные образовательные программы. Чаще всего в Америке, но в последнее время популярность набирают и азиатские страны. Политолог Ерлан Саиров уверен, что решение президента предоставлять жилье и финансово поддерживать молодых ученых должно принести свои плоды.

"Это очень важно, почему? Потому что на сегодняшний день большая часть молодежи в крупных научных центрах за рубежом – в США, Европе и Азии. И эта молодежь должна вернуться. Если государство будет приоритетно выделять именно для науки, я думаю, что не только эта молодежь вернется в нашу страну, но мы сможем вовлечь в орбиту развития науки страны молодежь других стран. Почему? Потому что на сегодняшний день идет конкретная борьба за умы молодежи всех стран", - отмечает политолог Ерлан Саиров.

Нешуточная борьба за лучшие умы в мире только набирает обороты, и это время Казахстану надо использовать, чтобы отстоять своих же. От этого зависит, что будет в предпочтении у молодежи - американская мечта или казахстанская действительность.

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