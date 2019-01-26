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Авиакатастрофа в итальянских Альпах: погибли пять человек

Столкновение вертолета с туристическим самолетом произошло в пятницу.

Фото : pxhere.com26 января 2019, 01:32

Тела пяти человек обнаружены на месте крушения вертолета и туристического самолета в североитальянской автономной области Валле д'Аоста, сообщает РИА Новости представитель национальной горноспасательной службы.

Столкновение вертолета с туристическим самолетом произошло в пятницу, воздушные судна столкнулись в полете, упав на ледник на горе Теста-дель-Рютор. На место крушения прибыли спасатели и пожарные c оборудованием для резки металла, к ним на помощь были готовы прибыть их коллеги на вертолетах из соседней области Пьемонт.

Два француза и два гражданина Швейцарии, среди которых известный архитектор Жан-Пьер Эмери, стали жертвами крушения вертолета в Доминиканской республике, сообщает швейцарская газета Nouvelliste.

Два человека найдены живыми и эвакуированы на вертолете для оказания медицинской помощи.

По предварительной информации, вертолет принадлежал частной компании, которая организует горнолыжные спуски с большой высоты.


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