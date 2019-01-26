В Шымкенте мужчина зарезал свою жену в кафе

После этого мужчина бросился в бега.

В одном из шымкентских кафе пьяный мужчина зарезал свою жену. ЧП произошло 25 января около 12 часов ночи, пишет elitar.kz.

В департаменте полиции г. Шымкента этот факт уже подтвердили.

Врачей в кафе вызвали свидетели драмы, которая разыгралась на их глазах. Медики доставили пострадавшую в больницу, где она была срочно прооперирована.

"Женщина получила ножевое ранение в область живота. Поступила к нам в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию. Так как состояние ее тяжелое, ее положили в реанимацию", - сообщил врач городской клинической больницы №1 Сабит Байбосынов

Как стало известно, женщине 49 лет. Муж бросился в бега.

"Личность подозреваемого уже установлена. Сейчас ведутся розыскные мероприятия"- рассказала руководитель пресс-службы ДП г. Шымкента Асель Саденова.

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