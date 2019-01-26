Трамп не исключил возобновления шатдауна

Трамп отказывался подписывать бюджет, пока в нем не будут учтены средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не шел на уступки демократам, согласившись принять бюджет без затребованных им средств на строительство пограничной стены, передает РИА Новости.

"Я хотел бы, чтобы люди почитали или послушали мои слова относительно пограничной стены. Это ни в коем случае не было уступкой", - написал Трамп в Twitter.

"Это было заботой о миллионах людей, которым сильно вредил шатдаун - и подразумевание того, что через 21 день, если не будет заключено сделки, веселье начнется снова!" - добавил Трамп.

Президент США согласился в пятницу подписать временный бюджет до 15 февраля, пока продолжаются переговоры с конгрессом. Трамп отказывался подписывать бюджет, пока в нем не будут учтены средства на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства.

После согласия Трампа конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты, и президент, как ожидается, подпишет временный бюджет в ближайшее время.

Шатдаун - временное прекращение работы федеральных учреждений - продолжался рекордные 35 дней и затронул примерно четверть министерств и ведомств. Без зарплаты оставались 800 тысяч госслужащих и более миллиона подрядчиков госсектора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!