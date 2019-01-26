Неустойчивая погода сохраняется в Казахстане

Прогноз погоды на 26 января.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдет снег. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидается метель, ветер 15-20, местами 23-28 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами 23-28 м/с, местами метель. В Кызылординской области местами – туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами – туман, днем в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с. Днем в Павлодарской, Карагандинской области местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ночью туман, днем ветер 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с. В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью местами туман, метель. В Туркестанской области местами туман.

Погода в Алматы днем 1°, ясно.

Погода в Астане днем -12°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 26 января.

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