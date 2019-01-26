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Ребенок, упавший 12 дней назад в колодец в Испании, погиб

До последнего не было известно, жив ли ребенок.

Фото : pixabay26 января 2019, 08:24

Испанские спасатели достали тело двухлетнего мальчика, упавшего в технический колодец двенадцать дней назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Pais.

По данным газеты, спасатели обнаружили тело ребенка в субботу около 01.25 по местному времени (06.25 по времени Астаны). Родители ребенка уже проинформированы о случившемся.

Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец, шириной всего 25 сантиметров, который используется для поиска воды. С этого момента в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) началась беспрецедентная операция по его спасению, за которой почти две недели следила вся страна. К ней были привлечены около 300 спасателей и сотрудников Гражданской гвардии.

До последнего не было известно, жив ли ребенок.


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