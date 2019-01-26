"Кайрат" официально представил долгожданного легионера

Корейский игрок имеет возможность сыграть за "Кайрат" два сезона кряду, а затем пролонгировать соглашение еще на год.

Футбольный клуб "Кайрат" заключил контракт с южнокорейским полузащитником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Самородок из Сеула начал заниматься футболом в возрасте 9 лет. С 2014 по 2016 годы Хан Чжон Ву выступал за команду "Йонгвун". В прошлом сезоне атакующий хавбек защищал цвета футбольного клуба "Сунгсиль".

Хан Чжон Ву известен отменным ударом с левой, хотя в равной степени владеет мастерством сыграть с достаточной силой с обеих ног. Причем, на разных позициях: левого вингера, центрального полузащитника, а также правого вингера.

В 2016 году универсал попал в поле зрения тренерского штаба юношеской сборной Южной Кореи (U-18), в составе которой Хан сыграл две игры. Причем оба раза он выходил на поле в матче с английскими юниорами.

На данный момент новобранец "Кайрата" имеет высокие шансы выступить на токийских Летних Олимпийских Играх. Сейчас южнокорейские олимпийцы, в том числе приглашенный в их состав Хан Чжон Ву, входят в число фаворитов в борьбе за путевку на проводимую в Японии Олимпиаду-2020.

Дата рождения: 26 декабря 1998 г.

Рост: 172 см.

Вес: 65 кг.

Позиция: полузащитник

Гражданство: Южная Корея

Контракт с Хан Чжон Ву подписан по схеме 2+1. Таким образом, корейский игрок имеет возможность сыграть за "Кайрат" два сезона кряду, а затем пролонгировать соглашение еще на год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!