В Кыргызстане продолжается рост заболеваемости корью

Эксперты ВОЗ дали Кыргызстану статус возобновления эндемической циркуляции вируса кори.

С начала 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 319 случаев заболевания корью. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики при Министерстве здравоохранения Гульбара Ишенапысова.

По ее данным, в 2018-м зарегистрировано 1 тысяча 5 случаев заболевания. Из них 48 процентов - дети, не привитые по возрасту (до 1 года), 20 процентов из числа отказников. Большая часть заболевших - жители Бишкека, Оша и Чуйской области.

Она отметила, что эксперты ВОЗ дали Кыргызстану статус возобновления эндемической циркуляции вируса кори. "Завоз вируса в Кыргызстан произошел в 2017 году из России", - напомнила она.

"Остается проблема с отказниками, но нам удалось увеличить по республике охват вакцинацией против кори на 2 процента", - сказала она.

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Все мероприятия проводятся по оперативному плану по локализации роста кори, принятого в начале 2018 года.

Контактным лицам прививки делают с 6 месяцев до 50 лет.

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