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Казахстанские врачи рассказали о вреде излучения от мобильных телефонов

Действие электромагнитных излучений на человека является далеко небезобидным, имеются нормативы для сотовых телефонов.

Фото : pixabay26 января 2019, 10:39

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал об излучениях, исходящих от мобильных устройств сотовой связи, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДООЗ Астаны.

"Мобильные устройства прочно вошли в нашу жизнь и заняли лидирующую позицию в обмене информации и общения. Смартфоны и модели с кнопочным управлением являются устройствами, излучающими электромагнитные волны. Заманчивые тарифные планы провоцируют нас все больше и больше общаться, следовательно возрастает доза электромагнитного излучения. Нервная, иммунная, эндокринная и половая системы самые чувствительные к ЭМП и в условиях многолетнего воздействия возможно развитие отдаленных последствий", - сказал Садвакас Байгабулов.

Он отмечает, что действие электромагнитных излучений на человека является далеко небезобидным, имеются нормативы для сотовых телефонов. Так, на расстоянии 37 см. мобильные устройства не должны излучать выше 3 мкВт/см2.

ДООЗ города Астаны в порядке эксперимента провел измерения плотности потока электромагнитных излучений от различных моделей сотовых телефонов, используемых в коллективе Департамента. Замеры проведены на четырех стандартах связи (частотах) в трех режимах - входящий звонок, разговор и исходящий звонок.

Результаты измерений, выглядят следующим образом: у двух известных брендов смартфонов, используемых в коллективе, диапазон электромагнитного излучения в среднем составил в режиме исходящего звонка 0,3-0,6 мкВт/см2, в режиме входящего звонка 0,3-0,5 мкВт/см2, при разговоре - 0,4-0,5 мкВт/см2.

У смартфона ниже классом диапазон в среднем соответственно - 0,3-7,1 мкВт/см2, 0,4-22,1 мкВт/см2, 0,6-3,8 мкВт/см2. У моделей с кнопочным управлением диапазон в среднем составил соответственно 0,2-7,9 мкВт/см2, 0,2-9,1 мкВт/см2, - 0,2-7,0 мкВт/см2. Отмечено увеличение дозы излучения при приближении мобильных устройств к голове.

Садвакас Байгабулов рекомендует воздерживаться от частых контактных использований с прикладыванием к уху менее дорогих и бюджетных смартфонов, в особенности аппаратов с кнопочным управлением, их владельцам следует общаться в режиме громкоговорящей связи.

"Обращаем внимание, что целью данного материала является не создание рекламы-антирекламы определенных брендов мобильных телефонов, а информирование потребителей о настороженности бесконтрольного и длительного разговоров по мобильным устройствам", - отметил он.

Рекомендации:

- разговаривайте непрерывно не более 3-4 минут;
- женщинам в период беременности ограничить использование;
- при покупке выбирайте сотовый телефон с меньшей максимальной мощностью излучения;
- в автомобиле используйте систему громкоговорящей связи "hands-free".


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