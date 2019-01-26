Казахстанские врачи рассказали о вреде излучения от мобильных телефонов

Действие электромагнитных излучений на человека является далеко небезобидным, имеются нормативы для сотовых телефонов.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал об излучениях, исходящих от мобильных устройств сотовой связи, передает Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДООЗ Астаны.

"Мобильные устройства прочно вошли в нашу жизнь и заняли лидирующую позицию в обмене информации и общения. Смартфоны и модели с кнопочным управлением являются устройствами, излучающими электромагнитные волны. Заманчивые тарифные планы провоцируют нас все больше и больше общаться, следовательно возрастает доза электромагнитного излучения. Нервная, иммунная, эндокринная и половая системы самые чувствительные к ЭМП и в условиях многолетнего воздействия возможно развитие отдаленных последствий", - сказал Садвакас Байгабулов.

Он отмечает, что действие электромагнитных излучений на человека является далеко небезобидным, имеются нормативы для сотовых телефонов. Так, на расстоянии 37 см. мобильные устройства не должны излучать выше 3 мкВт/см2.

ДООЗ города Астаны в порядке эксперимента провел измерения плотности потока электромагнитных излучений от различных моделей сотовых телефонов, используемых в коллективе Департамента. Замеры проведены на четырех стандартах связи (частотах) в трех режимах - входящий звонок, разговор и исходящий звонок.

Результаты измерений, выглядят следующим образом: у двух известных брендов смартфонов, используемых в коллективе, диапазон электромагнитного излучения в среднем составил в режиме исходящего звонка 0,3-0,6 мкВт/см2, в режиме входящего звонка 0,3-0,5 мкВт/см2, при разговоре - 0,4-0,5 мкВт/см2.

У смартфона ниже классом диапазон в среднем соответственно - 0,3-7,1 мкВт/см2, 0,4-22,1 мкВт/см2, 0,6-3,8 мкВт/см2. У моделей с кнопочным управлением диапазон в среднем составил соответственно 0,2-7,9 мкВт/см2, 0,2-9,1 мкВт/см2, - 0,2-7,0 мкВт/см2. Отмечено увеличение дозы излучения при приближении мобильных устройств к голове.

Садвакас Байгабулов рекомендует воздерживаться от частых контактных использований с прикладыванием к уху менее дорогих и бюджетных смартфонов, в особенности аппаратов с кнопочным управлением, их владельцам следует общаться в режиме громкоговорящей связи.

"Обращаем внимание, что целью данного материала является не создание рекламы-антирекламы определенных брендов мобильных телефонов, а информирование потребителей о настороженности бесконтрольного и длительного разговоров по мобильным устройствам", - отметил он.

Рекомендации:

- разговаривайте непрерывно не более 3-4 минут;

- женщинам в период беременности ограничить использование;

- при покупке выбирайте сотовый телефон с меньшей максимальной мощностью излучения;

- в автомобиле используйте систему громкоговорящей связи "hands-free".

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