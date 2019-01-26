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Кличко оконфузился перед прессой в Давосе

Очередной словесный конфуз произошел с мэром Киева Виталием Кличко на экономическом форуме в Давосе.

Фото : kiev.klichko.org26 января 2019, 11:00

С городским головой Киева Виталием Кличко произошел словесный конфуз на экономическом форуме в Давосе, передает Корреспондент.net.

В частности, при обсуждении диджитализации украинской столицы Кличко понадобилось несколько попыток, чтобы все-таки произнести на английском слово "digitalization".

Ранее в эфире одной из украинских радиостанций киевский городской голова Виталий Кличко не смог произнести слово "тоталитаризм". Ведущий эфира пытался подсказать это слово столичному мэру, однако безуспешно.

Также сообщалось, что на одном из заседаний Кличко заявил, что раньше "киевляне просыпались без каких-либо разрешений".


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