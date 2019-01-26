Собака обнаружила марихуану у узбекистанца, следовавшего в Казахстан

Задержанный с вещественным доказательством передан сотрудникам Сарыагашского РОВД.

Нарядом отряда пограничного контроля "Алматы" сегодня, около 4-часов утра на рейсе FZ – 736 сообщением "Алматы - Дубай" задержан казахстанец 1987 г.р., у которого обнаружена незадекларированная валюта – 16 000 долларов. Деньги по акту переданы в ТП "Жетысу", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Пограничники Хоргосского отряда погранконтроля, при обходе территории МЦПС (в зале въезда в РК) совместно со специалистом ТП обнаружили и передали по акту в ТП "Алтынколь", бесхозный груз – товары народного потребления (вещи, постельное белье), общим весом около 110 кг.

В зале пассажирского терминала отделении погранконтроля "Казыгурт авто", Сарыагашского отряда, служебная собака пограничников по кличке "Ачи" дала обозначение на гражданина Республики Узбекистан, 1983 г.р. следовавшего в нашу республику в пешем порядке. При личном досмотре, в носках данного гражданина обнаружены три свертка обмотанные в липкую ленту, содержимое которых, по данным экспертизы оказалось - наркотическое средство "высушенная марихуана", весом около 65 граммов. Задержанный с вещественным доказательством передан сотрудникам Сарыагашского РОВД.

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