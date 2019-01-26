Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

Перестановки произошли в регионах.

Уходящая неделя не отличалась активной кадровой ротацией в центральных госорганах, тем не менее, перестановки произошли в регионах, сообщает Казинформ.

В начале этой недели Бахытжан Нарымбетов был назначен заместителем акима Уральска.

Он родился в 1986 году в Уральске. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также Академию государственного управления при Президенте РК. В разное время работал главным инспектором, руководителем отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима. После два года возглавлял Уральский городской отдел внутренней политики. С марта 2018 года работал заместителям председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства развития РК.

В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области назначили нового акима.

Им стал 41-летний Руслан Анбаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата акима СКО. С сентября прошлого года место акима Мамлютского района было вакантно. Прежний глава района не проработал и года, как был задержан при получении взятки.

Ряд руководителей управлений были назначены в Кызылординской области. Так, Индира Акжигитова возглавила областное управление цифровых технологий. Она родилась в 1973 году. Окончила Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Работала директором Областного центра новых технологий и информатизации, руководителем отдела интеграции и развития электронного акимата аппарата акима Кызылординской области. С 2017 года и до назначения - заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области.

Между тем, 40-летний Жасулан Абатов был назначен руководителем управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе "Байконыр". С 2016 года он занимал должность директора управления делами акимата Кызылординской области.

В свою очередь управление делами акимата Кызылординской области возглавил 42-летний Кайрат Абсултанов, который ранее занимал должность заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.

На этой неделе новым ректором Карагандинского государственного университета имени Букетова стал Азамат Едрисов. Ему 53 года. Он уроженец Караганды, окончил физический факультет КарГУ. Здесь же начал свою трудовую деятельность. Окончил аспирантуру Физико-химического научно-исследовательского института имени Карпова в Москве. С 2006 по 2014 годы был первым проректором Казахстанско-Российского университета в Караганде. В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук. Профессор с 2010 года. С 2015 года и до назначения ректором КарГУ работал в Назарбаев Университете, где возглавлял лабораторию солнечной энергетики. Азамат Едрисов - автор более 70 опубликованных научных трудов, двух монографий и одного учебного пособия.

Новым ректором Костанайского государственного университета имени Байтурсынова назначена депутат областного маслихата Алма Дощанова. Ранее она занимала должность директора Костанайского политехнического колледжа.

В газете "Орталық Қазақстан" - новый главный редактор. Им назначен Камбар Ахметов. В 2016-2018 годах он исполнял обязанности советника министра информации и коммуникаций РК, в 2018 году работал заместителем главного редактора газеты "Егемен Қазақстан".

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