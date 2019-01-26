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Мужчина угнал авто своей знакомой и перепродал его несколько раз

Владелица выразила благодарность полицейским.

Фото : pixabay26 января 2019, 12:26

Сотрудники Управления полиции Алатауского района помогли жительнице Алматы вернуть автомобиль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

По информации полиции знакомый владелицы машины находился вместе с ней в гостях. Выждав удобный момент, он угнал авто. Как установлено, подозреваемому удалось перепродать чужую машину несколько раз. В последний раз сделка купли-продажи состоялась в городе Шымкент.

"Следователь Айдаров А., и оперуполномоченный Абылайулы А., были направлены в командировку в Туркестанскую область. Там они вышли на след злоумышленника и, как следствие - иномарка возвращена владелице", - сообщил подробности дела начальник Управления полиции Алатауского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.

В своем письме руководству Департамента полиции женщина выразила огромную благодарность полицейским за профессионализм, чуткость, решительность, и порядочность. Сотрудникам полиции она также пожелала здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде.


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