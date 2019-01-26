Мужчина угнал авто своей знакомой и перепродал его несколько раз
Владелица выразила благодарность полицейским.
Сотрудники Управления полиции Алатауского района помогли жительнице Алматы вернуть автомобиль, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.
По информации полиции знакомый владелицы машины находился вместе с ней в гостях. Выждав удобный момент, он угнал авто. Как установлено, подозреваемому удалось перепродать чужую машину несколько раз. В последний раз сделка купли-продажи состоялась в городе Шымкент.
"Следователь Айдаров А., и оперуполномоченный Абылайулы А., были направлены в командировку в Туркестанскую область. Там они вышли на след злоумышленника и, как следствие - иномарка возвращена владелице", - сообщил подробности дела начальник Управления полиции Алатауского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.
В своем письме руководству Департамента полиции женщина выразила огромную благодарность полицейским за профессионализм, чуткость, решительность, и порядочность. Сотрудникам полиции она также пожелала здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде.
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