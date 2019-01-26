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Узбекистанец промышлял кражами кондиционеров в Алматы

Материальный ущерб составил 200 тысяч тенге.

Фото : Департамент полиции Алматы26 января 2019, 12:52

Как установлено, 31-летний гражданин Узбекистана орудовал "в дуэте" с 47-летним жителем Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Несколько дней назад в дежурную часть поступило сообщение от жителя одного из частных домов по факту кражи четырех кондиционеров. Материальный ущерб потерпевший оценил в сумму 200 тысяч тенге.

"Личности подозреваемых были установлены почти сразу, также в ходе оперативных мероприятий нам стал известен пункт приема, куда злоумышленники успели сдать награбленное. В настоящее время подозреваемые задержаны, вещественные доказательства изъяты. По факту кражи чужого имущества в следственном отделе проводится досудебное расследование", - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района, подполковник полиции Болат Тотыбаев.

В управлении полиции добавили, что в эти дни в разрезе района проводятся рейдовые мероприятия по пунктам приема металла, где нередко можно встретить украденные аккумуляторы, радиаторы, крышки от канализационных люков, арычные решетки, кабели, кондиционеры и др. К скупщикам похищенного имущества, в соответствии со ст.196 УК РК, принимаются меры уголовного преследования.


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