Около 40 групп автоворов задержали в Алматы

Больше всего кражам подвержены автомобили.

Пресечена преступная деятельность почти 40 групп, совершавших кражи из автомашин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции.



По данным Управления криминальной полиции города, в ее составе свыше 85 человек. Эти подозреваемые были задержаны, как "по горячим следам", так и в результате оперативных мероприятий.

Отмечается, что больше всего кражам подвержены автомобили, оставленные без присмотра и не имеющие элементарные средства защиты. Накануне поздней ночью мужчина разбил стекло Toyota Camry и похитил видеорегистратор. Однако скрыться ему не удалось - мужчину с поличным задержали полицейские.

"Досудебное расследование по данному факту проводится по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК - кража чужого имущества. Личность гр.К. проверяется на причастность к другим аналогичным эпизодам", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В оперативном подразделении городского ДТ также сообщили, что в минувшем году пресечена преступная деятельность 49 групп, занимавшихся разбойными нападениями, 124 - грабежами, 27 групп, совершавших квартирные кражи, 39 - совершавших кражи с автомашин, 55 - личного имущества в общественных местах, 16 групп, похищавших и угонявших автомашины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!