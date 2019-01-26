Бердыбек Сапарбаев рассказал, как проведут Год молодежи в Актюбинской области

План мероприятий Года молодежи по Актюбинской области уже составлен.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в пятницу, 25 января, встретился с активистами молодежного движения региона, чтобы обсудить вопросы реализации поручений Главы государства в рамках Года молодежи, сообщает Zakon.kz.

На встречу также были приглашены "Қазақстанның Еңбек Ері", общественный деятель Куралай Байменова, заслуженный деятель культуры РК Еркин Курманбек, ветеран афганской войны, общественный деятель Марат Койлыбаев и другие известные актюбинцы.

"Для скорейшего вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира необходимо внедрение передовых технологий, инноваций и цифровизации. С этой задачей наиболее успешно сегодня может справиться молодежь. Президент объявил Год молодежи, для того, чтобы дать вам как можно больше возможностей для личностного развития, достижения успехов. В этом году будет много преимуществ, которыми вы обязательно должны продуктивно воспользоваться. Не теряйте время даром. Оно скоротечно, о бездарно потраченных часах своей молодости, человек сожалеет всю оставшуюся жизнь", - открывая встречу, сказал Бердыбек Сапарбаев.

Как известно, план мероприятий Года молодежи по Актюбинской области уже составлен, его основой стали предложения и идеи самих представителей молодого поколения, озвученные в ходе первого регионального форума "Жас барыс" в ноябре 2018 года. Согласно плану по области будет реализовано более 300 мероприятий. Все они направлены на решение поставленных Президентом страны задач по обеспечению молодежи жильем, работой, доступным профессиональным образованием, поддержке молодежного предпринимательства, активизации волонтерской деятельности, усилению патриотических организаций и др.







"План разработан, но мы должны вносить в него новые идеи, чтобы это была живая, работающая программа. Поэтому сегодня собрали вас – активную молодежь региона, молодых предпринимателей, специалистов различных отраслей, студентов. Также приглашены представители старшего поколения, внесшие значительный вклад в развитие родного края, они поделятся с вами своим жизненным опытом. Исполнение поручений Елбасы – наша общая цель", - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Отметим, реализация плана мероприятий Года молодежи уже вступила в активную фазу. К примеру, для обеспечения молодых жилплощадью стартовала уникальная программа, по которой жители области до 29 лет могут приобрести в ипотеку однокомнатные квартиры с первоначальным взносом в размере 350 тысяч тенге и ежемесячным платежом около 35 тысяч тенге. Всего, как сообщил аким области, в течение года в рамках различных государственных программ, для молодых будет построено не менее 1 000 льготных квартир.

Аким области также сообщил, что в целях обеспечения занятости будет открыто не менее 10 тысяч новых рабочих мест, обучение основам предпринимательства по проекту "Бизнес Бастау" пройдут 800 человек, многие из них, защитив бизнес-проекты, смогут получить выгодные займы и безвозмездные гранты на их реализацию. Предпринимательская инициатива молодежи также будет поддержана выделением 40 миллионов тенге на финансирование стартапов, льготным микрокредитованием по программе "Еңбек" и привлечением грантовых средств из разных источников.

"Еще одно поручение Президента – качественное профессиональное образование. В нашей области опорным вузом по подготовке специалистов в сфере современных информационных технологий, инноваций, цифровых программ определен АРГУ им. К.Жубанова. Также 10 колледжей, в соответствии с поручением Главы государства, будут модернизированы с целью полного соответствия мировым стандартам. В них откроем не менее 7 новых специальностей, востребованных в современном мире. В школах будет продолжена масштабная работа по улучшению образования, открытию IT-классов, начатая в 2018 году в рамках Года ребенка "Бақытты бала". В целом, проект "Бақытты бала" позволил нам создать отличную платформу для успешной реализации инициатив Года молодежи", - отметил аким области.

В ходе встречи глава региона также рассказал, что большое внимание будет уделено рабочей молодежи, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, развитию волонтерского движения, спортивной инфраструктуры со свободным доступом (спортплощадки, воркаут-площадки и т.д.).

"Сироты, рабочая молодежь должна быть максимально обеспечена жильем, доступом к бесплатному профессиональному образованию, также на всех производствах должны быть созданы молодежные комитеты для защиты их прав. Глава государства поставил задачу по развитию волонтерского движения. С гордостью отмечу – волонтеры нашей области очень активные, вы молодцы. Мы проследим за тем, чтобы во всех учебных заведениях ваши стипендии, как поручил Президент, были повышены на 30%. Кроме того, будет создан региональный корпус волонтеров, который мы готовы финансировать. Продолжим расширение сети культурных и спортивных объектов, для того, чтобы обеспечить качественный досуг. Но уже сейчас у нас действует немало интересных, уникальных объектов спорта и культуры, которые всегда открыты для вас. Посещайте их, реализуйте свой потенциал. Главное – не теряйте времени попусту", - обратился к молодым Бердыбек Сапарбаев.

Добавим, практически четвертая часть всего населения Актюбинской области или более 208 тысяч человек – молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Аким области подчеркнул, что никто из них не должен остаться не охваченным преимуществами Года молодежи.







"В сегодняшней встрече принимают участие наиболее активная молодежь региона - активисты молодежных организаций, волонтеры, председатели комитетов по делам молодежи, молодые предприниматели и специалисты в различных сферах, рабочая молодежь. Вы те, кто напрямую работает с молодежью, является проводником государственной молодежной политики, поэтому ваша активная общественная деятельность очень важна для реализации амбициозных задач, поставленных нашим Президентом", - резюмировал встречу аким области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!