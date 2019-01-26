Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Венесуэле

На заседании госсекретарь США Майк Помпео призовет все страны поддержать cамопровозглашенца Гуайдо.

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Венесуэле, сообщает телеканал "НТВ".

На уходящей неделе при поддержке США спикер Национальной ассамблеи республики Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. При этом законный глава государства Николас Мадуро заявил, что намерен бороться за суверенитет Венесуэлы и готов к переговорам с оппозицией.



Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо собрал своих сторонников на одной из площадей Каракаса. Он появился на публике впервые после массовых протестов. Венесуэльская армия поддержала президента Мадуро, но Гуайдо отказался признать, что его затея захватить власть в стране не удалась. Напротив, он призвал солдат и офицеров переходить на свою сторону, обещая каждому амнистию, так как, по его словам, уверен в победе.

Чтобы вновь продемонстрировать силу, Гуайдо призвал всех противников действующей власти вновь выйти на массовый митинг на следующей неделе и подчеркнул, что не собирается вести переговоры с Мадуро, так как это, по его словам, не имеет смысла.

Президент Венесуэлы, выступавший параллельно с Гуайдо, только в своем дворце перед журналистами, наоборот рассказал, что открыт к диалогу и готов встретиться с лидером оппозиции для переговоров.

О том, что смену венесуэльской власти готовили в Вашингтоне и готовили загодя, сегодня сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники. За месяц до самопровозглашения Гуайдо тайно летал за поддержкой в столицу США, а также в Колумбию и Бразилию. Причем, чтобы о его поездке не узнали венесуэльские власти, все разговоры он вел через зашифрованные средства связи и даже границу Венесуэлы и Колумбии пересекал тайком, чтобы не засветиться на погранпункте.

Решение пойти на противостояние с Мадуро напрямую стало возможным только благодаря сильной поддержке администрации Трампа, что в свою очередь привело к хору одобрения большинства латиноамериканских правительств, которые моментально признали Гуайдо.

Госсекретарь США Майк Помпео выступая на брифинге подтвердил, что "восстановление демократии" в Венесуэле будет идти только по сценарию, написанному в Вашингтоне. Белый дом выводит на арену бывшего госсекретаря США Эллиота Абрамса. Он стал спецпосланником Белого дома по Венесуэле. Абрамс работал еще в кабинете Рональда Рейгана, а прославился в середине 80-х во время знаменитого скандала "Иран-контрас", когда США поставляли оружие Ирану, чтобы оттуда оно шло в Никарагуа для борьбы с прокоммунистическим правительством сандинистов. За ложь конгрессу об этих поставках Абрамса судили, но в 2002 Джордж Буш — старший полностью амнистировал дипломата.

Это назначение вызвало шок у многих специалистов по Латинской Америке. Говорят, что худшей кандидатуры администрация Трампа просто не могла подобрать.

В Нью-Йорке сегодня пройдет Совет Безопасности ООН на который приедет госсекретарь Майк Помпео, и, как уже заявлено, он призовет все страны поддержать cамопровозглашенца Гуайдо. Россия категорически отвергает проводимую Соединенными Штатами политику в Венесуэле.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!