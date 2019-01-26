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Умер композитор "Шербурских зонтиков"

С Леграном сотрудничали такие звезды, как Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.

Фото : Jacques Brinon / Associated Press26 января 2019, 15:15

Французский композитор Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. Об этом пишет газета Le Monde, передает Lenta.ru.

Причина смерти пока не называется.

Легран писал музыку к таким лентам, как "Шербурские зонтики", "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна", "Клео от пяти до семи", "Сладкий ноябрь", "Казанова" и "Высокая мода". Всего он создал более 200 песен к кинокартинам и телевизионным фильмам.

Композитор 13 раз был номинирован на премию "Оскар" и трижды становился лауреатом. Помимо этого, он пять раз удостаивался "Золотого глобуса". С Леграном сотрудничали такие звезды, как Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.


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