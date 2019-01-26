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Водителю стало плохо за рулем – ГАЗель опрокинулась в Алматы

Водителя с различными травмами доставили в близлежащую больницу.

Фото : pxhere.com26 января 2019, 15:26

Автомобиль "ГАЗель" опрокинулся на проспекте Абая в Алматы. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, передает Sputnik Казахстан.

Водитель "ГАЗели", со слов очевидцев, двигался по проспекту Абая в западном направлении. Проехавшая улицу Тургут Озала машина внезапно влетела в бордюр. По предварительным данным, шоферу стало плохо, и он потерял сознание.

Автомобиль развернулся на 360 градусов, после чего вновь залетел на бордюр. Потом машина вернулась на свою полосу и опрокинулась на бок.

Водителя с травмами доставили в ближайшую больницу. На месте ДТП сейчас работают сотрудники дорожной полиции, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Несколькими днями ранее в Алматы произошло похожее ДТП - легковушка перелетела через встречную полосу и залетела на бордюр, столкнувшись с двумя другими автомобилями.


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