Популярный челлендж, если бы в нем участвовали не люди, а наша планета

Каждому из нас нужно начать вести более осознанный и экологичный образ жизни.

Флешмоб #10YearsChallenge бьет все рекорды популярности. Под этим хештегом как звезды, так и обычные люди делятся своими фотографиями за 2009 год и рассказывают, что изменилось в их жизни за 10 лет. Но некоторые организации, бренды и пользователи социальных сетей используют данный флешмоб для более глобальных сравнений, показывая, что случилось с нашим миром за такой небольшой промежуток времени.

То, что природа создавала сотни лет, человечество уничтожило всего за 10

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greenpeace International (@greenpeace) 17 Янв 2019 в 11:25 PST

Один и тот же лес в 2009-м и 2019-м.

Коралловые рифы гибнут с угрожающей скоростью по всему земному шару. Им нужна наша помощь

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Planet Love Life (@theplanetlovelife) 16 Янв 2019 в 11:20 PST

Ледник Менденхолл на Аляске

"Меньше чем за 10 лет из-за глобального потепления исчезло 500 м ледника".



© DrKbythebay

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LifeGate (@lifegate) 16 Янв 2019 в 1:19 PST

Выброшенная в 2009 году бутылка будет разлагаться еще около 200 лет

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Geografi - Ring of Fire ???????????? (@geo.rof) 17 Янв 2019 в 5:30 PST

Так изменилась Швейцария

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LifeGate (@lifegate) 16 Янв 2019 в 1:19 PST

Карибское море

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 3'z = Trees = L'Art-bre(s) (@3z.beatbox) 16 Янв 2019 в 4:34 PST

Рек и озер тоже становится меньше, поскольку растущее население Земли нуждается в большем количестве воды





© BiIndia / twitter

Результат вырубки лесов в Южной Америке

© BiIndia / twitter

Гана





© ghwildlifesoc / twitter

Челлендж на следующие 10 лет - остановить это:





© MTreesLA / facebook

Где сейчас колготки, которые вы носили в 2009 году? Скорее всего, на одной из таких свалок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fashion Revolution (@fash_rev) 17 Янв 2019 в 10:33 PST

Выброшенные вещи разлагаются не одно десятилетие. К примеру, колготкам из нейлона нужно для этого 30–40 лет.

Поражает, правда?





© MesutOzil1088 / twitter

Голубой ара, к сожалению, вымер в 2018 году. Причина - вырубка лесов

© earth_nyc / twitter

2009-й и 2019-й





© youth4wildlife / twitter

Так изменилась наша планета всего за 10 лет

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от E C O S A P I E N S ???????? (@ecosapiens_col) 16 Янв 2019 в 5:37 PST

Но есть и позитивные изменения. Например, люди показывают, как начали вести более экологичный образ жизни и отказались от пластика





© savephilippineseas / facebook.

"Я в 2009-м vs. Я в 2019-м".

Группа энтузиастов возродила лес в Шри-Ланке. Теперь животным есть где жить





© OrangutansSOS / twitter

"Помимо создания семьи, я горжусь проектом Agua Limpa, который я и моя семья организовали 10 лет назад, чтобы помочь улучшить качество воды в моем родном городе - Бразилии. Мы посадили более 40 тыс. деревьев"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) 18 Янв 2019 в 8:13 PST

Важно помнить, что в наших силах изменить ситуацию! Если мы будем больше заботиться о Земле, то через 100 лет океаны снова будут выглядеть так:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от National Geographic (@natgeo) 19 Янв 2019 в 3:01 PST

Для того, чтобы в 2029 году, в новом #10YearsChallenge, фотографии нашей планеты выглядели более оптимистично, каждому из нас нужно начать вести более осознанный и экологичный образ жизни: постараться отказаться от пластика, сортировать мусор и задумываться о целесообразности очередной покупки. Мы уверены, что с таких маленьких шагов начинаются большие изменения.

Источник: Adme.

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