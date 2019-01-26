Популярный челлендж, если бы в нем участвовали не люди, а наша планета
Каждому из нас нужно начать вести более осознанный и экологичный образ жизни.
Флешмоб #10YearsChallenge бьет все рекорды популярности. Под этим хештегом как звезды, так и обычные люди делятся своими фотографиями за 2009 год и рассказывают, что изменилось в их жизни за 10 лет. Но некоторые организации, бренды и пользователи социальных сетей используют данный флешмоб для более глобальных сравнений, показывая, что случилось с нашим миром за такой небольшой промежуток времени.
То, что природа создавала сотни лет, человечество уничтожило всего за 10
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Один и тот же лес в 2009-м и 2019-м.
Коралловые рифы гибнут с угрожающей скоростью по всему земному шару. Им нужна наша помощь
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ледник Менденхолл на Аляске
"Меньше чем за 10 лет из-за глобального потепления исчезло 500 м ледника".
© DrKbythebay
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Выброшенная в 2009 году бутылка будет разлагаться еще около 200 лет
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так изменилась Швейцария
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Карибское море
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Рек и озер тоже становится меньше, поскольку растущее население Земли нуждается в большем количестве воды
Результат вырубки лесов в Южной Америке
© BiIndia / twitter
Гана
Челлендж на следующие 10 лет - остановить это:
Где сейчас колготки, которые вы носили в 2009 году? Скорее всего, на одной из таких свалок
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Выброшенные вещи разлагаются не одно десятилетие. К примеру, колготкам из нейлона нужно для этого 30–40 лет.
Поражает, правда?
Голубой ара, к сожалению, вымер в 2018 году. Причина - вырубка лесов
© earth_nyc / twitter
2009-й и 2019-й
Так изменилась наша планета всего за 10 лет
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Но есть и позитивные изменения. Например, люди показывают, как начали вести более экологичный образ жизни и отказались от пластика
© savephilippineseas / facebook.
"Я в 2009-м vs. Я в 2019-м".
Группа энтузиастов возродила лес в Шри-Ланке. Теперь животным есть где жить
"Помимо создания семьи, я горжусь проектом Agua Limpa, который я и моя семья организовали 10 лет назад, чтобы помочь улучшить качество воды в моем родном городе - Бразилии. Мы посадили более 40 тыс. деревьев"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Важно помнить, что в наших силах изменить ситуацию! Если мы будем больше заботиться о Земле, то через 100 лет океаны снова будут выглядеть так:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Для того, чтобы в 2029 году, в новом #10YearsChallenge, фотографии нашей планеты выглядели более оптимистично, каждому из нас нужно начать вести более осознанный и экологичный образ жизни: постараться отказаться от пластика, сортировать мусор и задумываться о целесообразности очередной покупки. Мы уверены, что с таких маленьких шагов начинаются большие изменения.
Источник: Adme.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!