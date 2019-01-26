Названа соперница казахстанской боксерши по предстоящему бою в Мексике
Противостоять Сатыбалдиновой будет Вероника Валь Тьерра.
Фото : Instagram26 января 2019, 16:00
Определилась соперница казахстанки Аиды Сатыбалдиновой по следующему бою на профи-ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет 26 января вечером в Мексике, но по времени Астаны начнется утром 27-го числа. Противостоять Сатыбалдиновой будет местная боксерша Вероника Валь Тьерра.
Напомним, на счету 31-летней Сатыбалдиновой пока шесть боев, в которых она одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении. На профессиональном уровне она дебютировала в 2018 году.
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