Зарубежные эксперты воспринимают Алматы как культурную столицу Центральной Азии

В мегаполисе четыре фокусных рынка – Россия, Китай, Иран и Индия, по которым сейчас ведется работа.

На Алматы сегодня приходится пятая часть всех визитов в нашу страну, из них 40% — зарубежные туристы, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с 2017-м годом, количество туристов в Алматы в минувшем году увеличилось на 11%. Наибольший поток туристов наблюдается из России и Китая. Эти данные были озвучены на форуме, в ходе которого представители акимата Алматы, общественники, предприниматели и городские активисты обсудили перспективы развития туризма в мегаполисе, туристический бренд и роль города в разработке Государственной программы по развитию туризма.

По словам руководителя отдела продвижения Управления туризма и внешних связей г. Алматы Аслана Конырханова, в мегаполисе четыре фокусных рынка, по которым в настоящее время ведется работа – это Россия, Китай, Иран и Индия.

Также он рассказал, что планируется реализовать ряд проектов – музей «Боралдайские сакские курганы», реконструкция Вознесенского собора, создание этнокультурного комплекса «Этнолэнд», мемориального комплекса Райымбек батыра. В рамках комплекса «Этнолэнд» будет создан центр, в котором внутренние и зарубежные туристы смогут ознакомиться с тысячелетней историей Алматы, узнать о культуре, идентичности. На базе центра будут проводиться крупные мероприятия.

Второе направление, по которому ведется работа - экотуризм. Вокруг Алматы находятся пять национальных парков, являющихся уникальными местами для туристов - они могут побывать в пустыне, подняться на семитысячник «Хан Тенгри», посетить Чарынский каньон и Кольсайские озера.

Кроме того, в Алматы проводится множество бизнес-мероприятий по деловому туризму, который на сегодняшний день занимает самую большую долю туристкого потока. Как отметила руководитель Центра урбанистики ЦРА Наталья Ливинская, зарубежные эксперты воспринимают Алматы в качестве культурной столицы Центральной Азии.

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