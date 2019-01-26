Казахстанские военные завершили активную фазу тактических учений

К участию в учении было привлечено значительное количество солдат срочной службы.

На полигоне Матыбулак Жамбылской области завершилось бригадное тактическое учение с боевой стрельбой. В нем приняла участие танковая бригада, усиленная мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями регионального командования "Юг", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РгК "Юг".

Активная фаза учения включила в себя розыгрыш трех эпизодов, первые два из которых состоялись накануне в вечернее и ночное время. В действиях по ведению боя батальонной тактической группой на передовой позиции были задействованы разведывательные органы, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-17, самоходная батарея, артиллерия. Атака противника была отражена огнем из всех видов оружия танковых и мотострелковых подразделений.

Бой за главную полосу обороны, проведенный во втором эпизоде, состоялся в ночных условиях. К силам и средствам разведки были подключены беспилотные летательные аппараты. В ходе боя были отработаны вопросы взаимного огневого прикрытия, управления подразделениями при применении радиоэлектронной борьбы.

В ходе розыгрыша заключительного эпизода активной фазы учения танковая бригада и приданные ей силы провели контратаку. Используя результаты огневого поражения, вся бригадная тактическая группа перешла в атаку и завершила разгром противника.

– На данном этапе было отработано около 20 вводных, целью которых стало обучение командиров целесообразным действиям при изменении обстановки, – прокомментировал командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Марат Хусаинов. – Командиры и подразделения получили отличную практику управления и в организации взаимодействия между подразделениями.

Тактическое учение с боевой стрельбой является высшей и наиболее эффективной формой полевой выучки командиров и подразделений по подготовке их к ведению современного боя. За счет постоянного наращивания обстановки путем вводных, командование бригадной тактической группы получило возможность корректировать решение, исходя из вероятных действий противника. За ходом учения наблюдали представители генерального штаба Вооруженных Сил и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мурат Бектанов, оценивая профессиональные качества командиров.

Особенностями учения стали его короткие сроки проведения практически без тренировок. В сложных зимних условиях комплексно были отработаны все виды обеспечения с практической отработкой вопросов противовоздушной обороны, разведки, инженерного обеспечения, эвакуации и ремонта вооружения и военной техники, тылового обеспечения.

К участию в бригадном тактическом учении было привлечено значительное количество солдат срочной службы, что стало для них возможностью на раннем этапе службы принять участие в крупномасштабном учении и испытать себя в военно-полевых условиях.

В суровых зимних полевых условиях, расположившись в палатках, отрабатывая элементы учения как днем, так и ночью, проявляя выдержку и прилагая физические усилия, военнослужащие в полном объеме выполнили поставленные перед ними задачи, благодаря чему конечные цели учения были достигнуты.

Всего в данном учении приняли участие около трех тысяч военнослужащих и будет задействовано порядка 450 единиц вооружения и военной техники. К учению были привлечены Военно-воздушные силы СВО, а также представители других воинских формирований: Национальной гвардии МВД и Пограничной службы КНБ.

Дина Мухаринова

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