Ласковая драка кота и голубя попала на видео
Чем закончилось противостояние, неизвестно.
Фото : Скриншот с видео26 января 2019, 17:01
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлены последствия того, как кот и голубь оказались сидящими рядом друг с другом на соседних кирпичах, сообщает РЕН ТВ.
Сначала хвостатый без особого интереса стукнул голубя лапой. Рыжий питомец и птица посмотрели друг на друга, повернувшись друг к другу. Затем голубь вплотную приблизился к коту, и маленький хищник схватил его лапами за шею.
Но ожидаемого нападения не произошло. Голубь клевал кота в ответ, и тому оставалось лишь обхватывать птицу лапами и пытаться оставить укусы на ее шее.
Чем закончилось противостояние, неизвестно.
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