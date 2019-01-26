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Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

В западных областях республики ожидается туман.

Фото : spb.mk.ru26 января 2019, 18:27

В Мангистауской и Кызылординской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

27-29 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед, днем 27, 28-29 января местами ожидается северо-восточный, восточный ветер 15-20 м/с.

В связи с прогнозом 27 по 29 января повышения температурного фона в Кызылординской области в период 27 по 30 января возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлении, стеснение русел рек и подъемы уровней воды на реке Сырдария.

В Мангистауской области 27 января местами ожидаются туман, днем ветер юго-восточный 15-20 м/с.


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