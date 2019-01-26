В Астане в течение суток нельзя будет пополнить транспортные карты
На сервере "Астана LRT" начнутся технические работы.
Фото : astana.gov.kz26 января 2019, 18:43
Автобусные карты в Астане нельзя будет пополнить в течение суток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Астана LRT".
Соответствующее сообщение размещено на официальной странице компании в Facebook.
Уважаемые жители и гости столицы!
Сегодня в 21:00 вечером начнутся технические работы на сервере ТОО "Астана LRT". Вследствие чего, с 18:00 26.01.2019 г. до 18:00 27.012019 г. будут отключены все сервисы по удаленному пополнению транспортных карт (Qiwi, Kaspi.kz, transcard.kz и интернет банкинги).
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