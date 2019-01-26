Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане в течение суток нельзя будет пополнить транспортные карты

На сервере "Астана LRT" начнутся технические работы.

Фото : astana.gov.kz26 января 2019, 18:43

Автобусные карты в Астане нельзя будет пополнить в течение суток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Астана LRT".

Соответствующее сообщение размещено на официальной странице компании в Facebook.

Уважаемые жители и гости столицы!

Сегодня в 21:00 вечером начнутся технические работы на сервере ТОО "Астана LRT". Вследствие чего, с 18:00 26.01.2019 г. до 18:00 27.012019 г. будут отключены все сервисы по удаленному пополнению транспортных карт (Qiwi, Kaspi.kz, transcard.kz и интернет банкинги).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты