В Астане в течение суток нельзя будет пополнить транспортные карты

На сервере "Астана LRT" начнутся технические работы.

Автобусные карты в Астане нельзя будет пополнить в течение суток, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании "Астана LRT".

Соответствующее сообщение размещено на официальной странице компании в Facebook.

Уважаемые жители и гости столицы!



Сегодня в 21:00 вечером начнутся технические работы на сервере ТОО "Астана LRT". Вследствие чего, с 18:00 26.01.2019 г. до 18:00 27.012019 г. будут отключены все сервисы по удаленному пополнению транспортных карт (Qiwi, Kaspi.kz, transcard.kz и интернет банкинги).

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