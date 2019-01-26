Задержание полуголого мужчины с ножами в России попало на видео

Буян без штанов, державший в каждой руке по ножу, оказался заблокирован в тамбуре магазина.

Сотрудники правоохранительных органов использовали специальные средства, чтобы задержать дебошира, разгуливавшего по Ханты-Мансийску с ножами. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 25 января, сообщает Вести.Ru.

Мужчина без штанов, державший в каждой руке по ножу, оказался заблокирован в тамбуре магазина. Стражи порядка применили газовый баллончик, после чего пошли на штурм.

Буян какое-то время пытался не пускать полицейских, удерживая дверь, но стражи порядка ворвались в помещение.

Неадекватный мужчина получил серию ударов резиновыми дубинками и был скручен.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

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