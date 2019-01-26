За прошлый год объем двусторонней торговли Казахстана с Японией составил около $1,7 млрд

Япония входит в ТОП-10 списка иностранных инвесторов в Казахстане.

Сегодня исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

За 11 месяцев 2018 года объем двусторонней торговли с Японией составил 1,7 миллиарда долл. США, в том числе экспорт из Казахстана достиг 1,3 миллиарда долл. США, импорт из Японии 447 миллионов долл. США.

За последние 10 лет валовой приток прямых иностранных инвестиций из Японии в экономику Казахстана составил 6,3 миллиарда долл. США.

Япония входит в ТОП-10 списка иностранных инвесторов в Казахстане. Основными инвестиционными секторами являются энергетика, редкие металлы, промышленность и др.

В Казахстане оперируют около 75 компаний с японским капиталом. В последние годы такие компании, как Toyota Motors, Marubeni Corporation, Suzuki Motors, NEC Corporation, JGC Corporation, Tokyo Rope, NYK Line успешно работают в Казахстане.

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